Продолжаются работы по преображению берега Борисоглебского озера в Раменском

На правом берегу Борисоглебского озера в Раменском продолжается благоустройство территории. Площадь работ, где создается зона для отдыха и прогулок горожан, составляет 10,8 га, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На текущий момент завершены основные подготовительные работы. Специалисты проложили кабельные линии для систем видеонаблюдения и наружного освещения, выполнили обратную засыпку траншей. Установлены сваи и металлоконструкции для будущих настилов и террас смотровых площадок. Проведена санитарная обрезка зеленых насаждений.

Также планируется благоустройство лесопарковой зоны площадью 50 гектаров. Полное завершение всех работ намечено на декабрь 2026 года.

Проект направлен на создание комфортного и безопасного пространства для отдыха жителей города, где можно будет насладиться природой и провести время на свежем воздухе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.