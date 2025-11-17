Приставы Подмосковья взыскали более 3 млрд руб алиментов за 10 месяцев 2025 года

По итогам работы судебных приставов Подмосковья за 10 месяцев 2025 года зафиксирована положительная динамика по взысканию алиментных платежей. С января по октябрь на содержание детей было взыскано 3 млрд 419 млн рублей. Эта сумма на 635 млн рублей превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Статистика также показывает крайне высокую значимость этой работы в общем числе исполнительных производств. 92,6% исполнительных производств были связаны именно с взысканием алиментов. Этот факт подчеркивает, что защита интересов несовершеннолетних детей остается одним из ключевых приоритетов.

Проверить наличие задолженности можно через сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП или на портале Госуслуг. Необходимо ввести имя, фамилию и дату рождения. Если у вас есть задолженность, ее можно легко оплатить через портал Госуслуг или на сайте ГУ ФССП. Также квитанцию для оплаты можно сформировать в любом банке.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.