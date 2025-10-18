Принята норма написания слова "интернет"

Слово «интернет» теперь можно писать как с маленькой, так и с заглавной буквы

«В современном русском языке оба варианта написания – "интернет" и "Интернет" – являются нормативными. В настоящее время авторитетные словари и справочники фиксируют два равноправных варианта написания», – отметила эксперт.

Это означает, что выбор написания теперь остается за автором текста. Исторически сложилось, что изначально слово писалось исключительно с заглавной буквы, часто в кавычках, поскольку воспринималось как имя собственное – название конкретной информационной сети. Однако со временем, как пояснила Ольховская, «эта сеть стала наиболее распространенной, и значение слова переосмыслилось. Оно стало обозначать один из способов связи, такой же, как радио, телефон или телеграф».

При этом эксперт уточнила, что в официальных документах по-прежнему преобладает написание с большой буквы, тогда как в повседневной коммуникации утвердилась строчная буква. Отдельное внимание Ольховская уделила написанию слов «Сеть» и «Паутина» в значении глобального интернета – их рекомендуется писать с заглавной буквы, чтобы отличать от бытовых значений, как в случае с «рыболовной сетью». В сочетаниях «Всемирная паутина» и «Всемирная сеть» с прописной буквы пишется уже прилагательное, что завершает формирование новой орфографической нормы.