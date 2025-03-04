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Приемы граждан по вопросам защиты прав в трудовой сфере состоятся в Серпухове

С 10 по 14 марта в общественной приемной местного отделения «Единой России» пройдет прием граждан. Тематические приемы организуют депутаты Московской областной Думы, депутаты Совета депутатов и члены фракции «Единая Россия» совместно с представителями партнерских организаций, сообщает пресс-служба администрации Серпухова.

10 марта с 15:00 до 18:00 прием проведут депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова, депутаты Мария Арсеньева и Федор Чудинов, помощник Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирина Котова.

11 марта с 16:00 до 18:00 — депутаты Елена Акимова, Олег Андрух и Алексей Батогов, адвокат Светлана Юдина.

12 марта с 16:00 до 18:00 — члены фракции Надежда Еремина и Марина Белова, главный инспектор отдела социального обеспечения Людмила Логачева.

13 марта с 16:00 до 18:00 — члены фракции Елена Головина и Наталья Боровских, главный специалист по обеспечению социальных гарантий Ирина Чудаева.

14 марта с 15:00 до 17:00 — депутаты Андрей Тихонов и Николай Пушкин, эксперты Роспотребнадзора Елена Веселова и Инна Гудкова.

Приемы пройдут по адресу: Серпухов, Советская, 61/10 (18+).

Запись доступна по телефону: 8 (496) 772-44-67.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.