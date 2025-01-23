Прием заявлений для участия в ЕГЭ завершается в Подмосковье

До 1 февраля 2025 года включительно можно подать заявление для участия в экзаменах в электронном формате на портале РПГУ Московской области uslugi.mosreg.ru в разделе «Образование» — «Образование детям», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Электронным сервисом могут воспользоваться, как сами участники экзаменов, так и их родители или законные представители. Заявление можно подать в письменной форме: выпускники текущего года — в своей школе, выпускники прошлых лет — в управлении образования своего города.

Для получения аттестата необходимо сдать два обязательных предмета: русский язык и математику (базового или профильного уровня). Выпускники прошлых лет могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня. Остальные предметы сдаются по выбору для поступления в вуз. Результаты действительны четыре года, следующих за годом их получения.

Расписание экзаменов доступно на сайте Рособрнадзора.

В пресс-службе министерства образования Московской области напомнили, что для выпускников прошлых лет предусмотрены резервные дни основного периода с 16 по 23 июня. 3 и 4 июля — дни для пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору выпускников текущего года.

После 1 февраля заявления и изменения принимаются только при наличии уважительной причины и не позднее чем за две недели до экзамена.

Методические материалы для подготовки доступны на сайте ФГБНУ «ФИПИ» fipi.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.