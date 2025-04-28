Преподавательницу нижегородского вуза отстранили от работы из-за сына-живодера

В Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) профессор Галина Петрова была отстранена от исполнения своих обязанностей в связи с жестоким обращением с животными, сообщает pravda-nn.ru .

По словам представителей пресс-службы университета, в настоящее время ведется расследование уголовного дела в отношении сына преподавательницы, известного под прозвищем «шинель», а сама Петрова проходит по делу в качестве свидетеля.

Она работала на юридическом факультете с сентября 1994 года. Срок ее трудового договора истек в июне 2023 года, однако по решению Советского районного суда действие договора было продлено до 10 июня 2025 года.

Недавно стало известно об обнаружении в квартире сына профессора «живодерни», где были найдены многочисленные тела мертвых котят и щенков. Позднее аналогичное место было обнаружено и в другой квартире, принадлежащей Петровой. Выяснилось, что ее сын также являлся сотрудником ННГУ, но уволился 16 марта 2022 года.

Начиная с 21 апреля, Петрова временно отстранена от проведения занятий в университете до полного выяснения всех обстоятельств дела.