Преподаватели колледжа Подмосковья прошли стажировку в Беларуси

Преподаватели колледжа «Подмосковье» с 23 по 27 февраля прошли программу повышения квалификации в Республике Беларусь. Они изучили организацию опережающего обучения в сфере общественного питания и приняли участие в практических занятиях на базе профильных учреждений, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Программа «Организация и содержание опережающего обучения в области общественного питания» прошла на базе Республиканского института профессионального образования. В стажировке приняли участие педагоги колледжа «Подмосковье».

Часть занятий состоялась в Слуцком государственном колледже. Преподаватели изучили и отработали приемы приготовления мягкого сыра, посетили мастер-классы по приготовлению традиционных блюд белорусской кухни и выпечке хлеба с растительными добавками.

В программу вошли методические практикумы и фрагменты уроков производственного обучения на рабочих местах. Такой формат позволил участникам совместить теорию с практикой и получить навыки, которые они смогут применять в работе. Итоги стажировки подвели в Республиканском институте профессионального образования.

«Поездка в Беларусь стала ярким и запоминающимся опытом. Мы побывали в Минске и Слуцке, где открыли для себя не только богатство культурного наследия, но и профессиональные возможности. Посещение лабораторий с передовым оборудованием позволило расширить профессиональные знания», — отметила мастер производственного обучения по профессии «Повар, кондитер» Ирина Щитаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.