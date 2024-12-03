Председатель Совета депутатов провела личный прием граждан в Щелкове

Председатель Совета депутатов Мария Тарасова совместно с коллегами по депутатскому корпусу Алексеем Рыжовым и Олегом Антоновым организовала личный прием граждан, передает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Жители округа обратились с жалобами на перебои в работе пассажирского транспорта. Этот вопрос был подробно обсужден с представителем Администрации округа Ильей Сачковым. В результате было принято решение направить запрос в Мострансавто с просьбой увеличить количество автобусов на линии для улучшения ситуации.

Также на приеме были обсуждены планы по дальнейшему благоустройству территории округа. Инициативный гражданин предложил озеленение общественной территории собственными силами. Для реализации этого предложения будет запрошена схема проходящих коммуникаций, и будет оказана вся возможная помощь.

Кроме того, поступили обращения о переносе сроков капитального ремонта жилого дома. Начальник Отдела по развитию жилищно-коммунального хозяйства Олег Михайлов рассказал о всех этапах и способах решения данного вопроса.

В завершение приема были обсуждены необходимые меры по развитию детского спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.