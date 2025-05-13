Предпринимателей приглашают оценить текущее состояние бизнеса в Подмосковье

С 13 мая по 13 июня текущего года комитет по конкурентной политике Московской области проводит опрос «Оценка текущего состояния бизнеса в Московской области: проблемы и потребности». Об этом сообщает пресс-служба регионального комитета.

В ходе опроса бизнесмены могут оставить мнение о факторах, препятствующих ведению предпринимательской деятельности, о потребностях бизнеса и перспективах развития, а также дать оценку динамике условиям ведения бизнеса по сравнению с началом года.

В ходе опроса есть возможность дать дополнительные комментарии и пожелания.

Результаты опроса будут направлены в органы власти и местного самоуправления для дальнейшей работы.

Для прохождения опроса нужно пройти по ссылке: https://easuz.mosreg.ru/polls/196.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.