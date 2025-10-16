Предприниматель Стерлигов: магазинный хлеб на дрожжах убивает русских людей

Бизнесмен Герман Стерлигов считает, что дрожжи, которые на производстве добавляют в обычный магазинный хлеб, уже «убили миллионы людей», сообщает «Абзац» .

«Практически весь хлеб, который сейчас есть в продаже, — отрава. И люди болеют раком, диабетом, другими страшными болезнями прежде всего от потребления всей этой отравы», — сказал предприниматель.

Он подчеркнул, что настоящий хлеб должен быть сделан на натуральной закваске, а не на дрожжах.

«Это проклятое изобретение, которое убило сотни миллионов людей, больше, чем все мировые войны, вместе взятые», — считает Стерлигов.

По его словам, хлеб должен быть сделан дома из настоящего зерна, которое было выращено без химии. Муку нужно молоть в каменных жерновах, а не металле, тесто замешивать вручную, в него добавлять мед, родниковую или колодезную воду, настоящую (не магазинную) соль. Кроме того, хлеб должен быть испечен в печи на живом огне, также он может быть сделан в тандыре.

Сам бизнесмен на фермерских мероприятиях продает хлеб по цене в районе 4,5 тыс. рублей. У данного продукта, по его словам, все ингредиенты простые и понятные. Кроме того, в ассортименте предпринимателя есть шоколад. Он стоит 20 тыс. рублей за 100 граммов.

Ранее Стерлигов посоветовал россиянам покупать гробы, так как они необходимы каждому человеку, к тому же жизнь становится короче.

