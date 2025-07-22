Но без роскоши: православный миллиардер призвал россиян купить гробы

Православный миллиардер и фермер Герман Стерлигов, ставший популярным в Сети из-за своих эпатажных заявлений, посоветовал россиянам покупать гробы. По словам бизнесмена, гроб необходим каждому человеку, к тому же жизнь становится короче, сообщает Lenta.ru со ссылкой на интервью Стерлигова блогеру Даниилу Смирнову.

В ходе беседы фермер показал интервьюеру два гроба, один из которых подарен братией. По словам Стерлигова, гроб с ручками сделали его «дети, сыновья».

Каждому человеку необходимо иметь гроб, но он не должен быть роскошным, считает фермер.

«Каждому человеку пригодится гроб — всем пригодится, каждому нужен гроб, каждому человеку. А учитывая, что хоронили до захода солнца всегда христиан, ни на какой третий день, то у всех гробы были заранее приготовлены», — уверен миллиардер.

Ранее РИАМО подробно рассказывало о Германе Стерлигове — миллиардере, который называет себя русским крестьянином и уже не первое десятилетие эпатирует публику ультраконсервативными идеями.