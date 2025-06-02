Предприятия обработки отходов мощностью 55 тыс т ввели в Пермском крае

Два предприятия по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) ввели в эксплуатацию в Пермском крае, передает пресс-служба Российского регионального оператора.

Совокупно они могут принимать на обработку 55 тысяч тонн отходов в год. При этом на объектах установлено оборудование отечественных производителей ООО «Ржевмаш» и ООО «ТД-Эверест».

Общая стоимость предприятий составляет более 150 млн рублей. Проекты реализовали ООО «Торговый дом „Ресурс Групп“ (сортировочный комплекс на 40 тысяч тонн в Кунгурском муниципальном округе) и ООО „Эко-Альянс“ (сортировочная линия на 15 тысяч тонн в Губахинском муниципальном округе). При этом бюджетные средства не привлекались.

После получения лицензий планируется принимать твердые коммунальные отходы не только с территорий, где находятся сортировочные линии, но также из Александровского, Кизеловского, Березовского, Кишертского, Ординского, Суксунского, Октябрьского и Уинского округов Пермского края.

«Мощности по обработке ТКО, введенные в Пермском крае в рамках реализации федеральных проектов „Комплексная система обращения с ТКО“ и „Экономика замкнутого цикла“, достигли 425 тысяч тонн в год. Регион продолжает планомерную работу по созданию новых мощностей и по совершенствованию системы обращения с ТКО на территории края», — отметил заместитель генерального директора ППК РЭО Евгений Карелов.