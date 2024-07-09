Правозащитники просят ФАС проверить госконтракт с сестрой Валерия Меладзе

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в ведомство с требованием проверить договор Лианы Меладзе с центром культуры и досуга «Полярная звезда» в Оленегорске. Согласно документу, за 5,4 млн рублей Меладзе должна была привезти своего артиста на концерт 31 августа.

При этом у Меладзе не было конкурентов, так как госзакупку провели с участием «единственного поставщика». Также в документах не указано, о каком именно артисте идет речь. Бородин считает, что был нарушен принцип конкурентности, потому что Меладзе не единственная, кто может поставлять данные услуги.

Помимо этого в договоре отсутствует имя артиста, что, по мнению главы ФПБК, также является нарушением. Бородин просит лишить Лиану Меладзе контракта и провести новую госзакупку с участием других подрядчиков.

Ранее стало известно, что Валерий Меладзе оплатил лечение больного раком 54-летнего журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили. Шоумен уже пережил 2 операции и готовится к третьему хирургическому вмешательству.