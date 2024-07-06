Валерий Меладзе оплатил лечение больного раком Отара Кушанашвили

Известный певец Валерий Меладзе помог оплатить лечение и публично поддержал 54-летнего журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили, который борется с раком брюшной полости, сообщает Starhit.ru .

«Дорогой Отар, выздоравливай побыстрее! В тебе столько жизненной энергии, столько планов и надежд, что это наверняка даст свои позитивные плоды. Держись, все будет хорошо, я тебя крепко обнимаю, дорогой мой», — обратился 59-летний исполнитель к земляку.

Музыкант выразил уверенность, что многие люди желают здоровья и поддерживают Кушанашвили. Исполнитель хита «Салют, вера» и певец Николай Басков перевели крупные суммы для оплаты лечения шоумена.

«Я все еще позволяю себе пить и могу выпить немало. Буду пить за твое здоровье и, надеюсь, что скоро мы выпьем вместе», — заключил Меладзе.

20 июня Кушанашвили попал в больницу с острой болью в животе. Врачи выявили у него раковую опухоль. Шоумен уже пережил 2 операции и готовится к третей. Деньги на лечение журналиста собирали звезды отечественного шоу-бизнеса.