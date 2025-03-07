Правоохранители получили команду заблокировать бот «Глаз бога»

После ужесточения уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу персональных данных правоохранители получили команду заблокировать Telegram-бот «Глаз Бога». Сервис уже приостановил работу, но его создатель Евгений Антипов утверждает, что сделал это добровольно, сообщает газета «Известия» .

Название бота вдохновлено хакерской программой из фильма «Форсаж». В 2024 году выручка компаний Антипова превысила 400 млн рублей, а чистая прибыль составила 200 млн рублей. В конце февраля слухи об обысках привлекли внимание к «Глазу Бога», но разработчик отрицает любые следственные действия в отношении себя или команды.

«Все источники у нас на панике, а теперь после этого набора новостей в таком же состоянии находится платежная система», — заявил Антипов.

Хотя источники издания утверждают, что силовики получили команду заблокировать бота, Антипов настаивает, что не знает о каком-либо уголовном преследовании. Он объяснил приостановку работы необходимостью оценить риски после вступления в силу статьи 272.1 УК РФ, которая ужесточает ответственность за незаконное использование персональных данных.

Как боты для «пробива» набрали аудиторию?

Продажа баз данных в России началась еще в 1990-х на дисках и не имела таких масштабов. Но с появлением «Глаза Бога» в 2020 году «пробив» стал доступен массовому пользователю. Если раньше аудитория таких сервисов составляла 12–15 тыс. человек, то сейчас число активных пользователей достигает 1,2–1,5 млн. Средний пользователь тратит на ботов от 5 до 20 тыс. рублей в год, а общий оборот рынка оценивается в 15 млрд рублей.

Разработчик «Глаза Бога» пояснил, что пробив, поиск, скролинг и проверка данных — это разные процессы с разными подходами и финансовыми перспективами.

«Классический пробив чаще всего связан с покупкой информации на закрытых площадках (например, в даркнете), где цена за запрос варьируется от 500 до 6 тыс. рублей. Доходность таких исполнителей может достигать 3–5 млн рублей в месяц. Telegram-боты занимают отдельную нишу. Незаконные боты, работающие с закрытыми данными, могут зарабатывать 10–15 млн рублей в месяц», — заявил Антипов.

В русскоязычном сегменте Telegram насчитывается около 300 каналов с базами данных. Основным конкурентом «Глаза Бога» считается сервис, предлагающий за внушительную сумму данные о перелетах, адресах доставки и связях интересующих лиц.

Какую опасность таят «пробивные» боты

Антипов всегда подчеркивал готовность сотрудничать с госструктурами, удаляя чувствительную информацию по их запросам. Оперативникам из правоохранительных органов бот предоставлял услуги бесплатно.

Однако такие сервисы остаются популярным инструментом для злоумышленников, включая террористов. Украинские спецслужбы часто используют подобные боты для сбора информации о своих целях, не прибегая к сложным методам.

В 2024 году Россия стала лидером по количеству утечек данных. Аналитики компании F6 зафиксировали 455 новых случаев утечек, содержащих более 457 млн строк данных.

С введением статьи 272.1 УК РФ меры по защите персональных данных ужесточились, а поставщики таких данных, работавшие с 90-х годов, начали уходить с рынка или сокращать объемы нелегальной информации.

Однако спрос на данном рынке не падает, поэтому закрытие крупных сервисов, таких как «Глаз Бога», может подтолкнуть пользователей к переходу на украинские боты, что приведет к новым утечкам и рискам финансирования терроризма.