Правительство РФ поддержало отказ от ареста беременных и женщин с детьми

Министерство юстиции предлагает заключать под стражу беременных, женщин с маленькими детьми и ряд других категорий правонарушителей только в крайних случаях. Правительство поддержало инициативу, сообщает РБК .

Комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение увеличить список категорий людей, которых можно заключать под стражу только в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. В него попадут несовершеннолетние, беременные, женщины с малолетними детьми, мужчины — единственные родители малолетнего ребенка, а также усыновители или опекуны малолетних детей, детей-инвалидов.

Еще авторы инициативы предлагают внести изменения в ту часть статьи 108 УПК РФ, где указано, что под стражу могут быть отправлены граждане, которые нарушили конкретные статьи Уголовного кодекса.

Из статьи предлагают «вывести» первые части таких нарушений, как мошенничество, уклонение от уплаты налогов и сборов, присвоение и растрата.