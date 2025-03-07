Правильный срез и совместимость цветов: как продлить свежесть букета

Не стоит сразу вносить букет в теплое помещение, если на улице холодно, сообщила РИАМО главный специалист-эксперт Сергиево-Посадского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Арина Акимова.

«Правильный уход за цветами позволит сохранить их свежесть надолго. Не стоит сразу вносить букет в теплое помещение, если на улице холодно. Оставьте цветы в прохладном месте на несколько минут, чтобы они постепенно адаптировались к температуре», — сказала Акимова.

Она добавила, что свежесрезанные цветы не должны долго оставаться без воды.

«Лучший способ сохранить букет — сразу поставить его в вазу. Перед этим важно правильно обработать стебли. Для мягких и толстых стеблей лучше делать косой срез, а для жестких — обломать конец и расщепить его ножом», — отметила эксперт.

Акимова подчеркнула, что важно удалять нижние листья, чтобы избежать их гниения в воде.

«Оставленные в воде листья быстро портятся, создавая неприятный запах и среду для размножения бактерий. Также стоит учитывать совместимость растений», — заключила главный специалист.

«Некоторые цветы не стоит ставить в одну вазу. Например, нарциссы и лилии, гвоздики и розы плохо сочетаются друг с другом. А вот веточка туи поможет продлить жизнь любому букету», — заключила Акимова.