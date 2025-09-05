Практический урок по военной подготовке снова проведут ветераны СВО в Раменском

На территории бывшего санатория в поселке Дубовая Роща в Раменском участники местного отделения Ассоциации ветеранов СВО проведут урок начальной военной подготовки для всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Азы военной подготовки включают в себя знания, которые могут стать ключом к спасению в чрезвычайных условиях. Умение быстро ориентироваться в ситуации, принимать правильные решения и действовать четко и слаженно — вот что помогает сохранить жизнь», — отмечает руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик.

Он добавляет, что занятия будут полезны особенно для тех, кто собирается подписать контракт на военную службу.

«Мы будет рады поделиться со всеми своим боевым опытом. Наши инструкторы прошли много „горячих точек“, и я благодарен им за желание дарить другим свои знания», — подчеркивает Александр Кулик. Он говорит, что на занятия необходимо взять с собой питьевую воду, одеться удобно, по погоде. Желательно не забывать защитные (строительные) очки и головной убор.

Дети без родителей или законных представителей на занятие не допускаются. Занятие проводится бесплатно.

Сбор участников 6 сентября в 10:00 по данным координатам: 55.548917, 38.310975

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.