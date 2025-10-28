Повар из Кемерова раскрыла секреты популярных блюд школьной столовой

Повар Тимофеева рассказала, как готовит любимые блюда школьников
Общество

Повар высшей категории из Кемерова Елена Тимофеева, имеющая 41 год стажа, поделилась секретами приготовления популярных блюд для школьной столовой и рассказала о рабочем дне, сообщает Сiбдепо.

Она уже более 40 лет работает в школьной столовой и готовит для сотен учеников. Специалист будет представлять Кузбасс на Всероссийском конкурсе «Лучший школьный повар России». Тимофеева рассказала, что ее рабочий день начинается рано утром, чтобы к первой перемене все блюда были готовы. В меню входят гарниры, компоты, салаты и мясные блюда, которые готовятся в течение восьми часов.

Тимофеева раскрыла секрет приготовления любимых школьниками котлет. По ее словам, в фарш добавляют немного манной крупы для нежности и пышности, а хлеб замачивают не в холодном, а в теплом молоке. Котлеты и картофель готовят на пару, что придает блюдам особый вкус и аромат.

Меню в школах Кемерова составляется на 24 дня и меняется по сезонам. Осенью популярны салаты из свежих овощей и сезонные фрукты. Среди гарниров школьники чаще всего выбирают картофельное пюре и спагетти, а также запеканки и сырники. Тимофеева отметила, что для нее главная награда — видеть, как дети с удовольствием съедают приготовленные блюда и остаются довольны.

