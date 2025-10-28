Повар из Кемерова раскрыла секреты популярных блюд школьной столовой

Она уже более 40 лет работает в школьной столовой и готовит для сотен учеников. Специалист будет представлять Кузбасс на Всероссийском конкурсе «Лучший школьный повар России». Тимофеева рассказала, что ее рабочий день начинается рано утром, чтобы к первой перемене все блюда были готовы. В меню входят гарниры, компоты, салаты и мясные блюда, которые готовятся в течение восьми часов.

Тимофеева раскрыла секрет приготовления любимых школьниками котлет. По ее словам, в фарш добавляют немного манной крупы для нежности и пышности, а хлеб замачивают не в холодном, а в теплом молоке. Котлеты и картофель готовят на пару, что придает блюдам особый вкус и аромат.

Меню в школах Кемерова составляется на 24 дня и меняется по сезонам. Осенью популярны салаты из свежих овощей и сезонные фрукты. Среди гарниров школьники чаще всего выбирают картофельное пюре и спагетти, а также запеканки и сырники. Тимофеева отметила, что для нее главная награда — видеть, как дети с удовольствием съедают приготовленные блюда и остаются довольны.

