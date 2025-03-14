Пострадавшую от мазута краснокнижную птицу выпустили на волю в Евпатории

В Евпатории в естественную среду обитания вернулась редкая птица, занесенная в Красную книгу, которая прошла курс реабилитации после полученных травм, сообщает «Крым 24» .

Ранее утку с загрязненными мазутом крыльями и следами кровоподтеков обнаружили в Симферопольском районе.

Предполагается, что птица, спасаясь от преследования хищников, оказалась в предгорье Крыма. Теперь ее новым местом жительства станет Лебяжье озеро, расположенное на выезде из города.

Между тем россиянам рассказали, безопасно ли будет купаться в Черном море летом 2025 года.