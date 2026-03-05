Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 06:33

Порядка 9 тыс. кровель и водостоков очистили в Подмосковье за февраль

За февраль 2026 года в Московской области полным ходом прошла масштабная работа по обеспечению безопасности: коммунальные и подрядные организации очистили кровли и водостоки порядка 9 тыс. МКД, сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольшее количество кровель и водостоков было очищено в городских округах: Королев (669), Люберцы (636), Химки (593), Подольск (576), Раменский (454).

Своевременная уборка снега и наледи позволяет значительно минимизировать риски образования опасных сосулек в период потеплений, обеспечивая безопасность пешеходов и сохранность припаркованного транспорта.

Согласно нормативным требованиям, очисткой кровель от снега, наледи и сосулек, а также пробивкой водостоков занимаются сотрудники коммунальных служб или управляющих организаций.

Если крышу не чистят, жители могут обратиться: в управляющую организацию дома; в Единую диспетчерскую службу Московской области — ЕДС МО; в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.