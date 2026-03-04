Порядка 80 нестационарных торговых объектов демонтируют в Солнечногорске в 2026 году

На территории Солнечногорска продолжается реализация поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева по приведению в порядок сферы нестационарной торговли. Очередной демонтаж проведен на Сенежском проспекте 3 марта в Солнечногорске, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основанием для принудительного демонтажа служит несоблюдение условий договоров, в частности — самовольное изменение специализации торговой точки и незаконная сдача площадей в субаренду. После выявления нарушений собственнику направляется уведомление с требованием устранить замечания в установленный срок. В случае игнорирования предписаний после повторного мониторинга объект подлежит демонтажу силами подрядной организации, а затраченные бюджетные средства взыскиваются с владельца в судебном порядке.

«Мы ведем ежедневный мониторинг всей территории муниципалитета, чтобы оперативно выявлять нарушителей. Основная цель — не просто демонтировать павильон, а привести торговлю в соответствие с едиными стандартами и нормами закона. За 2025 год устранили 49 точек в округе», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В текущем году на территории муниципалитета запланирован снос около 80 торговых объектов, 10 из которых уже демонтированы.