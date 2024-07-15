Пользователи жалуются на массовый сбой в работе сервисов Xiaomi в России

В России произошел массовый сбой в работе сервисов Xiaomi, пользователи не могут подключиться к своей технике, сообщает Telegram-канал « SHOT ПРОВЕРКА ».

Люди жалуются на то, что уже несколько дней не могут подключиться к приложению Mi Home, которое объединяет в одну систему все устройства Xiaomi, включая бытовую технику. Сервис вылетает даже после успешного подключения.

Некоторые пользователи жалуются также и на работу самого телефона Xiaomi. Он зависает и отключается при полной зарядке, а также постоянно перезагружается. Некоторые отмечают, что гаджет не позволяет совершить звонок.

Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, из Москвы и Московской области. Также сбои фиксируются в Саратовской, Новгородской и Нижегородской областях.