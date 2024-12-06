Пользователи с Запада оценили интервью Лаврова Карлсону

Пользователь под ником @juniorferrante7999 написал комментарий под видео с интервью, которое назвал «душераздирающим». Он посетовал на то, что Соединенные Штаты «упустили возможность» наладить партнерские отношения с Россией.

Пользователь под ником @boztos6025 заявил, что в США нет ни одного дипломата, «столь компетентного и умного, как Лавров».

А другой клиент платформы с ником @ianhassall3757 отметил, что Лаврова и президента РФ Владимира Путина слушать приятно, потому что они «разговаривают, как взрослые», тогда как, по его мнению, действующий президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон разговаривают, «как маленькие школьницы», потому что они «закатывают истерику».

Пользователь под ником @brettoberry3586 заявил, что он ветеран, который не уважает нынешнее американское правительство. Он также отметил, что ждет, когда Дональд Трамп официально станет главной США и наладит отношения с Россией.

В ночь на пятницу Карлсон опубликовал интервью с Лавровым. В ходе него, в том числе обсудили украинский конфликт. Число просмотров интервью Лаврова Карлсону в соцсети Х уже достигло 3 млн.