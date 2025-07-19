Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву
Еще два беспилотника, летевших в стороны Москвы, уничтожены средствами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российскую столицу с помощью дронов.
Ночью 18 июля Росавиация приостанавливала работу аэропорта Внуково в Москве. Самолеты также не могли вылететь по маршрутам, а также совершали посадку на запасных аэродромах.