Полиция начала переговоры с мужчиной, захватившим заложников в Париже

Правоохранители начали вести переговоры с сыном владельца ресторана l’Olivier в пригороде Парижа. Мужчина захватил заложников и хочет совершить суицид, сообщает РИА Новости со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

Сотрудники ресторана оказались в заложниках в 13:00 по местному времени, их еще не освободили. К месту происшествия прибыл отряд спецназначения парижской полиции BRI.

Изначально СМИ сообщали, что заложников удерживает сам владелец заведения. Позже оказалось, что это сделал его сын. Причины такого поступка пока неизвестны.

В ресторане удерживают 3–4 сотрудников. По информации газеты Figaro, посетителей в здании не было.