AFP: под Парижем владелец ресторана захватил работников в заложники
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Мужчина произвел захват заложников в ресторане в пригороде Парижа — Исси-ле-Мулино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на BFMTV.
На место захвата заложников приехали сотрудники правоохранительных органов. Они оцепили ресторан.
Вместе с полицейскими к месту происшествия прибыли спасатели.
РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) сообщает, что заложников взял хозяин ресторана. Ими оказались его сотрудники.
Ранее террористы в турецкой Анкаре захватили заложников. Среди пленников были инженеры.