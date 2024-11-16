сегодня в 16:30

AFP: под Парижем владелец ресторана захватил работников в заложники

Мужчина произвел захват заложников в ресторане в пригороде Парижа — Исси-ле-Мулино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на BFMTV.