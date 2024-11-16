Раскрыта личность захватчика заложников в пригороде Парижа
Le Figaro: захватчик заложников под Парижем — сын владельца ресторана l’Olivier
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Захватчиком заложников в ресторане в пригороде Парижа оказался сын владельца. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Le Figaro.
Инцидент произошел в ресторане l’Olivier. Сын владельца, захвативший заложников, заявил, что хочет совершить суицид.
С захватчиком ведут переговоры. Сотрудники ресторана оказались в заложниках в 13:00 по местному времени, их еще не освободили.
Ранее сообщалось, что к ресторану, где удерживают заложников, прибыли парижские спецназовцы.