Раскрыта личность захватчика заложников в пригороде Парижа

сегодня в 17:03

Захватчиком заложников в ресторане в пригороде Парижа оказался сын владельца. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Le Figaro.

Инцидент произошел в ресторане l’Olivier. Сын владельца, захвативший заложников, заявил, что хочет совершить суицид.

С захватчиком ведут переговоры. Сотрудники ресторана оказались в заложниках в 13:00 по местному времени, их еще не освободили.

Ранее сообщалось, что к ресторану, где удерживают заложников, прибыли парижские спецназовцы.