Отряд парижского спецназа прибыл к ресторану, где удерживают заложников

Отряд спецназначения парижской полиции BRI прибыл к ресторану в пригороде Парижа, где держат в заложниках сотрудников заведения, сообщает ТАСС со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

В пригороде Парижа Исси-ле-Мулино произошел захват заложников в ресторане. На данный момент известно, что там удерживают 3-4 сотрудников. По информации газеты Figaro, посетителей в здании не было.

Заведение оцепили. Вместе с полицейскими к месту происшествия прибыли спасатели.

По предварительным данным, заложников взял хозяин ресторана. Мотивы владельца заведения пока неизвестны.