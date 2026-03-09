Полицейский поиграл в VR-очках в ходе задержания уклониста в Петербурге

В антикафе в Казачьем переулке Санкт-Петербурга полицейский поиграл в VR-очках в ходе задержания уклониста, сообщает Baza .

Как рассказали работники антикафе, у них в помещении задержали посетителя, находящегося в розыске в Белоруссии за уклонение от военной службы.

Пока молодого человека оформляли, один из полицейских надел VR-очки с гарнитурой и стал играть в одну из игр. Камера видеонаблюдения засняла весь процесс.

На кадрах видно, как сотрудники антикафе помогают полицейскому, когда у него возникают технические сложности в игре.

