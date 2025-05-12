Полицейские вручили паспорт России 87-летней жительнице подмосковных Люберец

Полицейские в Люберцах Московской области участвовали в церемонии вручения паспорта РФ 87-летней женщине. Пенсионерка живет в Подмосковье с 2020 года, сообщает пресс-служба МВД России.

Евгения Г. родилась в столице Азербайджана, Баку, в 1938 году. Затем вышла замуж и переехала в Армению.

В 2020 году женщина отправилась жить в Московскую область к своей дочери, которая является гражданкой РФ. В результате в этом году руководство ГУ МВД России по Московской области приняло решение выдать паспорт Евгении.

Женщина обрадовалась получению документа. Она также поблагодарила полицейских за отзывчивость и проявление неравнодушия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.