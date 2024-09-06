Politico: Павел Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ

По информации издания Politico, находящийся под следствием во Франции предприниматель, основатель «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ, сообщает РИА Новости .

Источник издания заявил, что Дуров отказался от консульской защиты стран, однако пообещал держать в курсе ситуации посольство ОАЭ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти вступили в контакт с адвокатами задержанного во Франции Дурова, но те перестали реагировать на предложения о взаимодействии.

Накануне бизнесмен опубликовал первое обращение после задержания. Он поблагодарил всех, кто его поддерживает и критикует действия властей Франции, которые Дуров назвал «удивительными».

Предприниматель отметил, что каждый день его команда публикует отчеты о прозрачности. У Telegram есть прямые горячие линии с НКО для более быстрой обработки срочных запросов на модерацию. Также он заявил, что, если не удается договориться с регулятором в той или иной стране насчет корректного баланса между конфиденциальностью и безопасностью, то в таких случаях Telegram готов покинуть эту страну.

Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Его обвиняют в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой.