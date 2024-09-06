Павел Дуров опубликовал первое заявление и поблагодарил всех за поддержку

Павел Дуров впервые прокомментировал задержание в Париже. Предприниматель поблагодарил всех, кто его поддерживает и критикует действия властей Франции, написал он в своем Telegram-канале .

Он написал, что обещает улучшить процесс борьбы с преступностью в мессенджере.

Также Дуров назвал вопросы французских властей к нему «удивительными» и заявил, что помог создать горячую линию между Telegram и Парижем для борьбы с терроризмом в стране. По словам Дурова, у Telegram есть представитель в ЕС, который отвечает на запросы, а французским властям ничего не мешало лично связаться с Дуровым.

Он также назвал ложью, утверждения о том, что Telegram стал анархическим раем.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест бизнесмена не связан с политическими мотивами.

Дурову запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро. Парижский суд также обязал его появляться в полиции два раза в неделю.

Предприниматель обвиняется во Франции в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой.