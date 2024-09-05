Лавров: российские власти начали контактировать с адвокатами Дурова во Франции

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти вступили в контакт с адвокатами задержанного во Франции Павла Дурова, но те перестали реагировать на предложения о взаимодействии, сообщает РБК .

Министр рассказал о работе МИДа по делу основателя Telegram. Российское ведомство пытается контактировать с властями Франции и адвокатами Дурова.

По словам Лаврова, с защитой миллиардера диалог уже был налажен. Адвокаты даже пообещали учесть предложения российских властей о содействии в этом вопросе, но затем перестали реагировать на подобные разговоры о взаимодействии.

Лавров добавил, что российский МИД обратился к коллегам во Франции сразу после новостей об аресте Дурова, чтобы выяснить подробности. Те, в свою очередь, заявляют, что в деле Дурова нет никакой политики, на что Лавров отметил: «В это очень трудно верится».

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту в конце августа. Его обвиняют в шести правонарушениях. В рамках французского законодательства основателю Telegram может грозить до десяти лет лишения свободы.