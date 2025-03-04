Покупатели «Пятерочки» из Подмосковья выиграли 2 млн рублей и автомобиль

Торговая сеть «Пятерочка» подвела итоги новогодней акции «Новый год в Пятерочке!» и наградила самых активных участников ценными подарками. Главные призы — 2 млн рублей и автомобиль — достались жителям Коломны, Домодедова и Клина. Об этом сообщила пресс-служба сети.

Среди победителей оказались постоянные покупатели сети — Анна, Виктория и Александр, которые решили испытать удачу и стали счастливыми обладателями крупных призов.

Анна, работающая поваром в школьной столовой в Коломне и воспитывающая двоих детей, узнала об акции через мобильное приложение «Пятерочка Доставка». Для нее этот Новый год стал по-настоящему особенным, ведь она впервые выиграла такой значительный приз.

«Когда мне позвонили и сказали, что я выиграла миллион, я сначала не поверила. Думала, что это какая-то ошибка. Но потом, когда осознание пришло, была просто в шоке! Это неожиданная и невероятная радость. До сих пор не могу поверить, что удача улыбнулась именно мне!» — сказала Анна.

Она пока не решила, как распорядиться выигрышем, но признается, что давно мечтает о собственном доме или даче, где ее дети смогут расти в комфорте.

«Этот выигрыш открывает передо мной новые возможности. Теперь я могу задуматься о том, что раньше казалось недостижимым. Очень благодарна „Пятерочке“ за такой подарок», — уточнила победительница.

Виктория из Домодедова узнала об акции из чека после покупки. Она уже участвовала в розыгрышах и получала небольшие подарки, но когда на почту пришло письмо о выигрыше миллиона рублей, сначала не поверила.

«Но потом мне позвонили, и я поняла — это правда! Эмоции зашкаливали. Выиграть миллион в начале года — это же фантастика», — призналась Виктория.

Ее семья уже наметила возможные траты, но окончательное решение о том, как использовать деньги, будет принято позже.

Александр из Клина случайно увидел информацию об акции на чеке и решил попробовать. Его предчувствие не подвело: он стал обладателем нового автомобиля.

«Когда мне позвонили и сообщили о выигрыше, я просто не мог поверить. Это было похоже на сон! Сейчас я как раз занимаюсь ремонтом маминой старой машины, и этот автомобиль станет для нашей семьи настоящим спасением. Пожалуй, лучший новогодний подарок», — рассказал Александр.

Для участия в акции необходимо было совершить покупку на сумму от 600 рублей с картой лояльности «Х5 Клуба» и зарегистрировать чек на сайте. Дополнительные шансы на победу давали покупки партнерских товаров, готовой еды от «Пятерочки» и участие в игре через мобильное приложение. Помимо 1 млн рублей, участники могли выиграть автомобиль, бытовую технику, сертификаты на покупки в «Пятерочке» или спортивном магазине.

«Каждый праздник мы стараемся сделать для наших покупателей чуть более особенным, и наша акция — именно про это. Рады, что удача нашла своих героев в трех городах Подмосковья, и главные призы достались тем, кто в этом особенно нуждался. Мы видим искренние эмоции победителей, слышим их истории, и это вдохновляет нас на новые проекты. Поздравляем всех участников и обещаем, что впереди еще больше сюрпризов», — отметил директор макрорегиона «Московская область» торговой сети «Пятерочка» Виталий Милентьев.

Подробности об акции, условиях участия и информация о победителях доступны на официальном портале сети.