Покупателей iPhone в РФ просят подписать согласие о «дефектности» смартфона

Жителям России, которые захотят купить iPhone, придется подписать документ о согласии с «дефектностью» их нового смартфона. Это связано с тем, что на устройство нельзя установить RuStore и мессенджер MAX, сообщает URA.RU .

Эти платформы стали обязательными для предустановки на всех смартфонах с 1 сентября. Распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным еще в августе.

Однако предустановить RuStore и мессенджер MAX на устройства с операционной системой iOS технически нельзя. Смартфоны без этих платформ будут считаться дефектными.

В связи с этим покупателям выдают договоры, в которых они соглашаются с тем, что в телефоне есть дефекты, и подписывают отказ от претензий. Такие документы нужны, чтобы продавцы могли избежать правовых рисков.

Ранее стало известно, что Apple ищет компромисс с РФ по предустановке RuStore. Обсуждался вариант размещения RuStore непосредственно в App Store.