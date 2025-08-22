Apple ищет компромисс с РФ по предустановке RuStore

Корпорация Apple вступила в активные переговоры с российскими властями и бизнес-сообществом о возможности интеграции отечественного магазина приложений RuStore в экосистему iOS. Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники на IT-рынке и в органах власти, обсуждается вариант размещения RuStore непосредственно в App Store, что позволит пользователям iPhone снова получить доступ к заблокированным приложениям российских банков и сервисов.

Ключевым стимулом для Apple стало вступление в силу с 1 сентября закона об обязательной предустановке российских магазинов приложений на все продаваемые в стране смартфоны.

Без выполнения этого требования техника Apple может быть признана «дефектной», что создаёт серьёзные риски для ритейлеров.

Эксперты отмечают, что у переговоров высокие шансы на успех — компания исторически демонстрирует лояльность к российскому регулятору, исправно выплачивая штрафы и соблюдая местные нормы. В случае договорённости RuStore может появиться на iPhone уже осенью 2025 года, однако технические детали интеграции пока прорабатываются.