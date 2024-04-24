Появилось видео, как полусогнутого Тимура Иванова ведут в СИЗО

Life.ru опубликовало видео, как заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова выводят из зала суда. Высокопоставленного военного чиновника обвинили в получении особо крупной взятки.

В клетке Иванов стоял в кителе и при погонах, однако после решения суда переоделся в гражданское. Из здания суда замминистра выводили в светлой рубашке. На коротком видео Тимур Иванов идет в полусогнутом состоянии, его ведут сотрудники ФСБ.

Замглавы оборонного ведомства посадили в микроавтобус, завесили все окна шторками и повезли в следственный изолятор (СИЗО). По решению суда Иванов арестован на два месяца.

На процессе заместитель министра обороны не признал вину. Тимур Иванов обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), сообщили 23 апреля в Следкоме.