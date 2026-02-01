Подведены итоги работы Межъепархиального отдела по тюремному служению Московской митрополии

29 января в ГУФСИН России по Московской области состоялось расширенное собрание Межъепархиального отдела по тюремному служению Московской митрополии и Межрелигиозной рабочей группы, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по региону.

В его работе приняли участие начальник ГУФСИН России по Московской области генерал-майор внутренней службы Александр Ветров, председатель Межъепархиального отдела по тюремному служению, помощник начальника ГУФСИН по организации работы с верующими священник Михаил Куземка, заместитель начальника отдела воспитательной работы с осужденными Наталья Чепурина, председатели епархиальных отделов по тюремному служению, помощники начальников исправительных учреждений по работе с верующими, в режиме видео-конференц-связи помощники начальников СИЗО по работе с верующими, сотрудники воспитательных служб подведомственных учреждений. Также в заседании принял участие имам-хатыб Духовного управления мусульман Московской области Шероз Холибоев.

Начальник ГУФСИН Александр Ветров отметил, что сегодня взаимодействие уголовно-исполнительной системы и традиционных для России религиозных объединений играет важнейшую роль в исправлении тех людей, которые оступились и оказались в исправительных учреждениях. Работа священнослужителей Русской Православной Церкви служит одним из самых эффективных средств в непростом деле исправления и ресоциализации осужденных. Значительный вклад в эту деятельность вносит духовенство Московской митрополии и представители ДУММО.

С докладом об итогах работы за 2025 год выступил председатель Межъепархиального отдела священник Михаил Куземка.

Особое внимание участников встречи священнослужитель обратил на значении пастырского служения в местах лишения свободы — как для заключенных и сотрудников уголовно-исполнительной системы, так и для самих тюремных пастырей.

«Наличие штатной должности священнослужителя в следственных изоляторах и в некоторых исправительных колониях позволит оптимизировать в учреждениях области режимные условия посещения подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными богослужений в тюремных храмах, будет способствовать развитию духовно-пастырской и просветительской работы не только для заключенных, но и среди сотрудников пенитенциарного ведомства», — отметил отец Михаил.

Далее выступающий напомнил священнослужителям о проведении в учреждениях УИС Подмосковья ежегодной акции «Недели молитвы» в марте текущего года, а также о подготовке осужденных к предстоящему конкурсу звонарского искусства, приуроченного к празднику Пасхи Христовой.

В ходе заседания участниками был рассмотрен ряд вопросов, касающихся духовно-нравственной работы священнослужителей по профилактике суицидов, среди осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а также оказанию содействия в ресоциализации, социальной адаптации осужденных, содержащихся в исправительных центрах на территории Московской области.

После озвученных докладов священнослужители вместе с руководством пенитенциарного ведомства обсудили актуальные вопросы, возникающие в процессе духовного окормления учреждений уголовно-исполнительной системы.

В завершение священнослужители поблагодарили руководство Подмосковного пенитенциарного ведомства, начальников подразделений и всех сотрудников УИС за содействие Московской митрополии в осуществлении церковной миссии в тюрьмах.