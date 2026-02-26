Подселение на кладбище: новосибирцы обнаружили в могилах близких чужие останки

Жители Новосибирска стали часто сталкиваться с ситуациями, когда в могилах их близких оказываются еще чужие останки. Родственники подозревают, что работники кладбищ тайно подхоранивают чужих людей в существующие могилы без предупреждения, сообщает NGS.RU .

Одним из случаев поделилась жительница Новосибирска Александра. Она более 50 лет ухаживала за могилой предков в 52-м квартале Заельцовского кладбища. В начале 2000-х она обнаружила, что пирамидка и ограда сдвинуты, а на месте семьи теперь покоится женщина, умершая в 2001 году. Родные продолжают ухаживать за новой могилой по соседству.

Еще в одном случае Анна с мамой не нашли захоронение прабабушки, похороненной в начале 1990-х — на его месте оказались свежие могилы. Официально о перезахоронении их никто не уведомлял.

Другая горожанка узнала о проблеме, когда на могиле ее недавно похороненной бабушки летом появились две женщины, утверждавшие, что здесь много лет покоится их родственница.

При этом федеральный закон «О погребении» не содержит прямого запрета на двойные захоронения, но и не разрешает их. В Новосибирске действуют правила, согласно которым могилу могут признать бесхозной через 15 лет отсутствия ухода. После этого теоретически возможно новое захоронение, но родственников обязаны предупреждать.

В мэрии сообщили, что с 2024 года поступило всего два официальных обращения по таким случаям. Участники рынка ритуальных услуг отрицают системность проблемы, называя такие инциденты редкими и скандальными, но признают, что иногда люди готовы платить, чтобы похоронить родственника в «престижном» старом квартале.

Эксперты советуют при обнаружении чужого захоронения на могиле родственника обращаться в МКУ «Ритуальные услуги», а затем — в прокуратуру.

