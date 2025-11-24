Подмосковный тополь вошел в национальный реестр старовозрастных деревьев России

На территории Танинского участкового лесничества Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллнс» растет уникальное дерево — серебристый тополь, которому почти два столетия. Диаметр его ствола достигает 1,65 метра, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Это дерево было посажено в 1828–1830 годах во время формирования парка (сада) усадьбы «Татьяново», принадлежавшей дворянам Норовым-Поливановым.

Учитывая историческую ценность и солидные размеры тополя, сотрудники лесничества направили заявку на внесение его в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Совет по сохранению природного наследия нации совместно с Центром древесных экспертиз «Здоровый лес», Рослесхозом и Рослесозащитой приняли решение о включении исторического экземпляра в реестр. Дереву присвоен регистрационный номер 1498.

«Мы считаем важным сохранить память о прошлом нашей местности, а также привлечь внимание общественности к уникальным природным объектам. Наш тополь — настоящая жемчужина региона», — сказал участковый государственный инспектор по охране леса Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» Игорь Невский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.