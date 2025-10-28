Подмосковный студент одержал победу на конференции по химическим технологиям

Победителем региональной конференции по химическим технологиям стал студент колледжа «Энергия» Сергей Шульган. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В центре авиационной подготовки состоялась региональная студенческая научно-практическая конференция «Отечественная авиационная отрасль: современные материалы, техника и технологии». Первокурсник Реутовского подразделения колледжа «Энергия» Сергей Шульган, обучающийся по специальности «Технология производства изделий из полимерных композитов», занял первое место.

Сергей представил на конференции свою работу на тему «Перспективы развития 3-D печати полимерных деталей в авиационной промышленности». В своем выступлении он подробно рассмотрел современные технологии 3-D печати, их применение в создании легких и прочных полимерных деталей, а также преимущества, которые они могут принести авиационной отрасли. Его наставником в подготовке к конференции стала Елизавета Воеводина, преподаватель специальных дисциплин колледжа.

«Мы гордимся нашим студентом! Желаем не сбавлять темп, покорять новые высоты и воплощать самые смелые проекты в жизнь», — поздравила первокурсника заведующая Реутовским структурным подразделением Надежда Близнякова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.