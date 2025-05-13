Подмосковные выпускники все чаще выбирают профильную математику и информатику

Выпускники школ Московской области продолжают проявлять устойчивый интерес к предметам естественно-научной и технической направленности. По итогам регистрации на экзаменационную кампанию 2025 года, профильную математику планируют сдавать 52% выпускников региона, а информатику — 26%. Это на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«Мы видим, что доля школьников, выбравших такие предметы, как профильная математика, информатика, физика, химия и биология, достигла 32,3%. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 29%», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Все больше выпускников осознанно выбирают для ЕГЭ профильную математику и информатику, что свидетельствует об их устойчивом интересе к инженерным, техническим и цифровым направлениям подготовки.

«Это говорит о растущем понимании школьниками того, какие знания и навыки будут востребованы в будущем. Техническое образование становится все более приоритетным», — подчеркнула Пильдес.

Среди других востребованных дисциплин: физика — 19% участников, биология — 17%, химия — 12%. Все три предмета демонстрируют положительную динамику по сравнению с предыдущим годом.

Рост интереса к точным и естественно-научным направлениям соответствует актуальным требованиям рынка труда и активно поддерживается федеральными и региональными программами профориентации.

Системная помощь школьникам в выборе профессионального пути — одно из приоритетных направлений национального проекта «Молодёжь и дети», реализуемого при поддержке Минпросвещения России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.