Ученые научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики группы компаний «СОЮЗСНАБ» из Красногорска разработали инновационную систему стабилизации напитков, которая повышает их стабильность на 30% и обеспечивает устойчивость на протяжении всего срока хранения. Эта новаторская технология основана на синергии специально подобранных компонентов — пектина и карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), что позволяет значительно улучшить качество и долговечность пищевых продуктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Каждый компонент системы вносит свой вклад в стабилизацию напитков благодаря своим функциональным свойствам. Пектин обеспечивает предотвращение седиментации в молочных и сывороточных напитках, ингибирует агрегацию белковых частиц, что минимизирует образование осадка и способствует коллоидной стабильности продукта, в результате чего сохраняются его сенсорные характеристики.

Длинноцепочечная КМЦ регулирует вязкость и структурирует напиток, позволяя подкисление сывороточных и молочно-сывороточных продуктов без коагуляции белков. Кроме того, она повышает устойчивость к термическим воздействиям и кислым средам, а также увеличивает срок хранения продукции.

Достоинства предлагаемого решения — существенное повышение стабильности продуктов и возможность их длительного хранения без потери качества, а также снижение зависимости от зарубежных компонентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.