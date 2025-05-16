Подмосковные студенты поучаствовали в военно-спортивной игре «Звезда»

15 мая в колледже «Подмосковье» состоялась ежегодная военно-спортивная игра «Звезда», в которой приняли участие студенты из 14 колледжей и техникумов Московской области. В этом году мероприятие прошло на региональном уровне и было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Открыла мероприятие директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина. Поздравить ребят в этот день также пришли почетные гости — заведующая кафедрой профессионального образования Куро Елена Ряхимова и руководители служб МЧС Подмосковья.

Для участников и гостей мероприятия выступили творческие коллективы колледжа с танцевальными и вокальными номерами, посвященными Великой Победе. Кроме того, клуб моделистов «Броня» представил свой проект — интерактивную диораму «Взятие Зееловских высот».

Всего в игре приняли участие 15 команд, которые состязались в строевом смотре, военизированной эстафете, метании гранаты, преодолении канатной переправы, стрельбе из пневматической винтовки и исторической викторине. Игра завершилась обедом с солдатской кашей из полевой кухни и мастер-классом от студентов специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях».

По итогам соревнований 1 место заняли команды из колледжа «Подмосковье» и Серпуховского колледжа, 2 место — студенты Подмосковного колледжа «Энергия» и Дмитровского техникума, 3 место — команды Орехово-Зуевского железнодорожного техникума им. В. И. Бондаренко, Можайского техникума и Сергиево-Посадского колледжа.

В ведомстве отметили, что военно-спортивная игра «Звезда» проводится в колледже «Подмосковье» с 2017 года и направлена на патриотическое воспитание молодежи и объединение студентов духом патриотизма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.