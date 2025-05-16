Подмосковные школьники участвуют в финале спартакиады спортклубов для детей с ОВЗ

В Грозном на базе Чеченского государственного педагогического университета в пятницу стартовал IV (финальный) этап Всероссийской спартакиады школьных спортивных клубов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Финал приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В заключительном этапе участвуют 16 команд из 15 субъектов РФ, отобранных по итогам региональных и межрегиональных соревнований. Московскую область представляет команда из шести учащихся Истринской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Школьники примут участие в соревнованиях по лёгкой атлетике и спортивному многоборью.

Кроме того, участников ждет насыщенная воспитательная и культурная программа: экскурсии по Грозному, мастер-классы, встречи с наставниками.

Участникам из Подмосковья пожелали удачи и достижения высоких результатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.