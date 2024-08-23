Подмосковные единороссы посещают жителей Курской области в ПВРах региона

С первых дней эвакуации граждан Курска, партийные активисты и волонтеры «Единой России» регулярно посещают пункты временного размещения и привозят гуманитарную помощь. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По прибытии в ПВРы, курян обеспечивают вещами первой необходимости, в свою очередь «Единая Россия» доставляет необходимые вещи уже адресно по потребностям.

Первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын напомнил, что регион разместил у себя более тысячи жителей Курской области.

«На данный момент на территории Подмосковья в пунктах временного размещения находятся свыше 1 тысячи курян. Главной задачей сейчас для депутатского корпуса и всего актива „Единой России“ является обеспечение и поддержание комфортных для жизни условий людей, которые второпях покидали свои дома. Соответствующая задача была поставлена секретарем регионального отделения Игорем Брынцаловым. Также, отмечу, что этим наша работа не ограничивается. 23 августа мы также направили уже третью партию гуманитарного груза в саму Курскую область», — подчеркнул Перепелицын.

С первого дня, как в Московскую область начали прибывать жители Курска, единороссы включились в работу по помощи ПВРам. Так, депутаты Мособлдумы фракции «Единая Россия» Лилия Антонова и Игорь Коханый посетили детей из Курской области, расположенных в пункте временного размещения в городском округе Люберцы.

Лидия Антонова взяла шефство за семьей Горяиновых и, в ходе встречи, передала комплект теплых костюмов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Навестила многодетную семью из Курской области. Шесть детей Горяиновых были помещены в ПВР в Люберцах. Самой старшей 11 лет, а младшему всего 3 года. Сама мама с самым маленьким ребенком, которому сейчас 2 года, осталась в Курской области. С муниципальными депутатами, представителями администрации и Общественной палаты Люберец передали теплые новые спортивные костюмы и сладкие подарки», — рассказала заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Лидия Антонова.

Ее коллега-депутат Игорь Коханый также встретился с детьми и передал им подарки. Ранее ребята сами подготовили список вещей, которых им не хватает.

«Сегодня пообщались на очень доверительной ноте с детьми из Курской области. Вручили те подарки или те вещи, на которые был запрос самих детей. В них вошли и футбольные мячи, и перчатки боксерские, и многое другое», — рассказал Игорь Коханый.

Условия размещения людей в пункте временного размещения в Клину проверил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Сретинский. Основной вопрос, который волновал депутата — обеспечение ребят всем необходимым к новому учебному году.

«Все дети, которые размещены здесь, обеспечены всем необходимым — от канцтоваров до учебников. К сожалению, этот опыт у нас уже не первый, ведь это не очень хорошая ситуация, когда люди вынужденно должны жить вне родного дома и обучаться в чужой школе. Мы надеемся, что эта ситуация разрешится в достаточно скором времени, но хочу отметить, что ребята здесь окружены заботой и должным вниманием, а условия самые благоприятные. Приложены все усилия, чтобы наши вынужденные маленькие переселенцы чувствовали себя как дома», — прокомментировал Сретинский.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Николай Черкасов совестно с коллегами по партии посетил эвакуированных жителей из Курской области в ПВРе «Родник» в городском округе Пушкино. Парламентарий привез для них сладости и фрукты.

«Лично для меня встреча с этими людьми стало важным и трогательным событием, которое вновь напомнило о важности поддержки в сложные времена. Диалог с сотрудниками и эвакуированными жителями Курска оказался не менее значимым и позволил глубже понять их проблемы и нужды. Каждый человек имеет свою историю, свои переживания и надежды, и столь простой, на первый взгляд, жест, как передача сладостей и фруктов, стал для них маленьким праздником и возможностью немного отвлечься от происходящего», — резюмировал Черкасов.

Ранее в Подмосковье из Курской области приехали более 900 человек. Из них 681 — дети.

Автобусы, которые доставляли людей в пункты временного размещения, отправили в Курск из Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Жителей сопровождали медики, работники Минсоцразвития и ГАИ региона.