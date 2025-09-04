Подмосковные аграрии собрали более 70 тыс тонн овощей открытого грунта и картофеля

4 сентября — День овощей. В это время традиционно в полях активно идет уборочная кампания. На текущий момент в Московской области овощи открытого грунта убраны с 1,8 тыс. гектаров, что составляет 29% от запланированных 6,3 тыс. га. Картофель накопан с 900 гектаров при общей площади посевов более 12 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Средняя урожайность овощей открытого грунта в Подмосковье сейчас превышает 223 центнера с гектара, что на 12% выше уровня прошлого года, а картофеля — 332 центнера, почти на 17% превысив показатели 2024 года. В настоящее время собрано более 41 тысячи тонн овощей и 29 тысяч тонн картофеля. В этом году планируем увеличить валовый объем по ключевым культурам, включая овощи и картофель — до 553 и 557 тысяч тонн соответственно», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве уточнили, что сельхозтоваропроизводители используют современную сельскохозяйственную технику: тракторы высокой мощности, картофелеуборочные комбайны, сеялки и опрыскиватели, которая повышает производительность работ. В структуре овощных посевов в открытом грунте в регионе преобладают культуры «борщевого набора» — картофель, капуста, морковь столовая, свекла и лук репчатый. Кроме того, выращивают чеснок, кабачки, тыкву и другие овощи, что обеспечивает стабильность поставок на переработку и реализацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что сельскому хозяйству в регионе уделяют особенное внимание. Он подчеркивал, что важна прозрачность при выделении фермерам участков по программе «Подмосковные 10 гектаров». Кроме того, в область важно привлекать опытных фермеров.