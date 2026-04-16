Подмосковное УФАС выявило незаконную СМС‑рекламу ювелирного магазина

В управление обратился гражданин, который сообщил о поступлении на абонентский номер рекламных СМС от магазина ювелирных изделий. По его мнению, рассылка велась с нарушением законодательства.

Антимонопольный орган возбудил дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона «О рекламе». Реклама распространялась по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала обязательное для исполнения предписание. Материалы переданы должностному лицу для решения вопроса о привлечении компании к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.