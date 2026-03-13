Подмосковное УФАС признало рекламу юруслуг незаконной

Московское областное УФАС выявило нарушение закона о рекламе при рассылке СМС с предложением правовых услуг без согласия получателя, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление поступила жалоба на рекламное СМС-сообщение, направленное на абонентский номер без предварительного согласия владельца.

После проверки ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента.

Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей. Хозяйствующему субъекту выдали обязательное предписание об устранении нарушения.

Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении компании к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.